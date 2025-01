Além do casal, os ex-BBBs que carregam o fardo da primeira eliminação

Com o sonho de ser tão famoso quanto a Beyoncé, Luciano Estevan durou apenas uma semana no reality. O ator saiu com 49,3% dos votos.

BBB 21

BBB 21: Kerline foi a primeira eliminada da edição Imagem: Reprodução/Globoplay

Kerline Cardoso foi eliminada da temporada após disputar a preferência com Rodollfo e Sarah. A ex-sister saiu com 83,5% dos votos e, no ano seguinte, participou de A Fazenda 2022.

BBB 20