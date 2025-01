Participante de reality morre aos 52 anos após acidente de esqui

Lynn Ban, participante do reality show Bling Empire: New York, morreu na segunda-feira (20), aos 52 anos, menos de um mês após realizar cirurgia devido a um acidente de esqui.

O que aconteceu

No fim de dezembro, Ban se acidentou enquanto esquiava em Aspen, no Colorado, com a sua família.

Devido as dores na cabeça, ela foi ao hospital e descobriu que tinha um sangramento cerebral grave. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência no cérebro por causa das lesões do acidente.