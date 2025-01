Chico: Ninguém quer começar a primeira treta do BBB 25, e isso é ruim

O clima no BBB 25 ficou agitado depois do primeiro Sincerão na temporada. Um dos momentos que marcou a dinâmica foi a reação de Camilla e Thamiris depois de terem recebido uma placa negativa de Diogo e sua mãe, dona Vilma. Chico Barney, durante o Central Splash desta terça-feira (21), falou sobre como os participantes não estão dispostos a arrumar a primeira grande treta do programa.

Chico defende que a postura das irmãs dentro do jogo tem ajudado a esquentar o clima e deixar a "temperatura um pouco mais tensa" no reality.