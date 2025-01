Música inédita de Tina Turner será lançada após 40 anos, diz site

Hot For You, Baby foi originalmente gravada no Capitol Studios em Hollywood. A fita foi redescoberta recentemente quando a gravadora compilou o relançamento do 40º aniversário de Private Dancer.

O álbum original foi indicado ao prêmio de Álbum do Ano no Grammy Awards de 1985. Nele, continham sucessos como What's Love Got To Do With It e Better Be Good To Me.