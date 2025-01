Lucas Lucco abre o jogo sobre saúde mental e cita drogas: Não estaria aqui

As crises durante apresentações também eram recorrentes. "Quantas vezes eu ia para trás do palco tomar água e chorava. Enxugava as lágrimas na toalhinha e voltava".

Há cerca de três anos, Lucas recebeu o diagnóstico de bipolaridade e TDAH, porém, desde a infância já tinha indícios dos transtornos. "Essas coisas começaram a ganhar nomenclatura recentemente. Mas meus pais percebiam que algumas coisas não eram comuns. Eu tinha momentos difíceis, às vezes me frustrava por alguma coisa e queria me trancar por 10 dias no quarto. Outra coisa é que eu ia muito mal nos estudos. Repeti de ano uma vez, então também tinha essa ideia de que eu não seria nada."

Ele compartilha, ainda, que ao conhecer a história do DJ sueco AVICII, que lutou contra depressão, vício em álcool e analgésicos, e acabou se suicidando em 2018, aos 28 anos, ficou tocado. "Ele ganhou notoriedade de forma desproporcional. Era só um cara introspectivo que queria fazer música eletrônica. Chegou num ponto, que acontece com muitos artistas e aconteceu comigo, que ele se viu tão pressionado pela fama e longe da família que tudo perdeu sentido. Se eu tivesse usado drogas, não estaria mais aqui hoje".

Lucco tem o costume de dormir apenas de 3 a 4 horas por noite. Porém, pelo menos uma vez por mês, ele se dá o direito de dormir por mais de um dia. "Passo mais de 24 horas dormindo e acordo zerado". Quando está na fase depressiva do transtorno bipolar, costuma ter hiperfoco com a alimentação, consumindo apenas açaí com granola, leite de amêndoa e iogurte zero. O sertanejo já chegou a ficar três meses acamado.

Como refúgio, o cantor faz um retiro terapêutico no meio do mato, em uma casa de uma grande amiga em Ituiutaba, interior de Minas Gerais. Ele já recorreu à intervenção três vezes, a última delas em 2023, quando anunciou a pausa (as outras em 2016 e 2019). "Costumo ficar um mês na roça. Lá não pega sinal de internet, então me dedico totalmente a rotina de treinos, levo peso, bicicleta para pedalar e tomo banho de cachoeira".

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.