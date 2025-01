Katy Perry e Orlando Bloom trocam unfollow no Instagram; ator faz post

Juntos desde 2016, eles têm uma filha, Daisy Dove Bloom, 4. Em 2017, os dois tiveram rompimento e passaram quase um ano separados. Em 2019, reataram e ficaram noivos.

As especulações, logo, tomaram conta da web. "Gente, Katy Perry e Orlando Bloom se separaram???", questionou uma pessoa no X, antigo Twitter; "Lamento, mas estou sedenta pela fofoca da Katy Perry e a provável separação com o Orlando Bloom", disse outra; "O que rolou? Katy Perry e Orlando Bloom deixam de se seguir no Instagram", postou uma terceira.