Hypolito diz que procurou pela psicóloga no BBB 25: 'Não estou conseguindo'

Desabafando sobre como se sente no confinamento, Hypolito afirmou que nunca mais conseguiu ser ele mesmo após uma de suas crises. "Desde que tive aquele ataque de pânico, eu nunca mais consegui ser o Diego. Eu não posso. O medo não pode me vencer!", afirmou.

Neste momento, Daniele demonstrou preocupação com o irmão e o aconselhou: "Não deixe de falar com quem você precisa falar", disse.

Diego, então, admitiu que já havia procurado pela psicóloga dentro do programa. "Eu já pedi! Eu já pedi… Você sabe muito bem o que a minha síndrome de pânico e a ansiedade fizeram comigo".

O ginasta ainda afirmou que nos últimos dias não tem se sentido bem. "Eu tô apático há três dias. Eu já avisei, já perguntei se existe a possibilidade de eu falar com a psicóloga. Eu não tô conseguindo falar com as pessoas".

