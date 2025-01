Guto descobre grande segredo do homem que ama em 'Garota do Momento'

No capítulo de quinta-feira (23), da novela "Garota do Momento" (Globo), Basílio teme o plano de Beatriz.

Todos se preparam para o desfile de moda da Tecelagem Tropical. Jacira e Teresa incentivam Eugênia a desfilar.

Vinícius conta a Guto que seu pai o expulsou de casa. Violeta repreende Eugênio por apoiar as falas de Raimundo sobre Lígia. Nelson furta o salário de Edu. Violeta enfrenta Maristela e apoia Clarice a inscrever moças do Gente Fina no desfile de moda.