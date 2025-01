Grávida, Lexa segue internada e 'estável' após diagnóstico de pré-eclâmpsia

O Hospital Santa Joana, em São Paulo, divulgou novo boletim médico sobre o estado de saúde de Lexa nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

A maternidade informou que a cantora está internada na Unidade Semi Intensiva. Nota esclarece que a hospitalização é "em virtude do quadro de pré-eclâmpsia precoce, para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento de sua bebê". Lexa está grávida de sua primeira filha.