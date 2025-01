Fausto Silva está internado para tratar quadro de infecção, diz esposa

Fausto Silva, 74, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de uma infecção.

O que aconteceu

Luciana Cardoso, mulher do apresentador, informou que o marido está na unidade hospitalar para concluir o tratamento de uma infecção. A data da internação do artista no hospital e o que motivou o problema médico não foram informados pela esposa do artista.