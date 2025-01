Cris Vianna posa de biquíni na praia e recebe elogios: 'Linda sereia'

Cris Vianna, 47, aproveitou o calor para posar na praia nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

A atriz apareceu de biquíni nas redes sociais em um clique à beira do mar. "Calor pedindo praia", escreveu a atriz no Instagram.

Cris apostou em um look com cores tropicais para curtir o dia de verão. A artista usou roupas de banho na cor laranja e completou o visual com um lenço marrom e preto no cabelo.