Com alopecia, Gretchen grava vídeo sem mega hair: 'Realidade'

Gretchen, 65, apareceu sem seu mega hair.

O que aconteceu

A cantora, que tem alopecia, também conhecida como calvície, uma condição que faz com que a pessoa perca o cabelo e os pelos do corpo, disse que queria mostrar a realidade aos seguidores. "Não é toda mulher que tem coragem de se mostrar sem o mega hair. E, principalmente, a mulher que tem alopecia, mas eu não me importo. Faço questão que as pessoas vejam a realidade do meu cabelo", disse ela nos stories de seu perfil do Instagram.

Recentemente, ela rebateu às críticas que recebeu pelas falhas nos cabelos. "É impressionante como as pessoas gostam da mentira, as pessoas não gostam da realidade. Aquele vídeo que eu postei foi alvo dos comentários mais absurdos possíveis, porque mostrei a verdade. As pessoas gostam desse cabelo, que é lindo, mas é um cabelo que não é a minha realidade".