Por difamação, Chris Brown processa produtores de série em mais de R$ 3 bi

Chris Brown, 35, está processando produtores do documentário "Chris Brown: A History of Violence", da Investigation Discovery (ID), em US$ 500 milhões, mais de R$ 3 bilhões na cotação atual.

O que aconteceu

O cantor alega que foi difamado pela produção. Segundo o TMZ, ele acusa a Warner Bros. Discovery, a Ample e outros responsáveis pela série.

Ele critica os produtores por rotulá-lo como "estuprador em série e abusador sexual". Nos documentos obtidos pelo jornal, ainda reforça que não foi considerado culpado de "nenhum crime relacionado a sexo".