Camilla diz que 'nunca olharia mais na cara' de Camarote do BBB 25

Camilla contou que já está pensando na próxima votação. "A gente precisa ser inteligente na hora de fazer as votações. Não precisa combinar", falou.

Eles chegaram a ter um embate com Diogo e Vilma, mas Camilla contou que não pretende continuar votando neles. "Não tem porque votar no Diogo e na dona Vilma, porque estou chateada com o que aconteceu com o Diogo. Por conta do meu pessoal eu virar burra, ver que todo mundo tá votando em certa pessoa, eu ir lá e votar neles".

Camilla continuou: "Se o Diogo lá fora fosse um amigo meu, eu não olharia nunca mais para a cara dele. Aqui dentro, para a minha relação com todos, vou continuar tratando ele com educação, respeito e tudo mais. Só que ele não é minha opção de voto".

A sister se referia ao embate que tiveram no Sincerão. Diogo escolheu Camilla e sua irmã, Thamiris, como a dupla que "esconde o jogo".

