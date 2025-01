Blake Lively e Reynolds querem vetar declarações de advogado de Baldoni

Insiders afirmam que a intenção de Baldoni é "divulgar vídeos e mensagens de texto para provar que as alegações [de Lively] são falsas". De acordo com tais fontes do TMZ, o ator considera injusto que a atriz tente impor uma ordem de silêncio contra ele e seus representantes, depois de fazer contra ele "uma campanha [midiática]" que "lhe custou três empregos e centenas de milhões de dólares".