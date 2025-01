Barry Michael Cooper, famoso escritor, morre aos 66 anos

Barry Michael Cooper, escritor conhecido por seu trabalho no filme 'New Jack City', de 1990, morreu aos 66 anos.

O que aconteceu

As informações são do TMZ. De acordo com o veículo, a Maryland Chief Medical Examiner's Office confirmou que o produtor morreu na terça-feira (21).

A causa da morte ainda não foi divulgada. Barry participou de filmes na década de 1990, incluindo 'New Jack City', estrelado por Wesley Snipes e Chris Rock, 'Above the Rim', com Tupac Shakur, e Sugar Hill.