Anitta é única brasileira indicada em sete categorias de prêmio latino

A cantora Anitta é a única brasileira indicada para o Prêmio Lo Nuestro de artistas latinos.

O que aconteceu

- Anitta foi nomeada para sete categorias da premiação: Melhor Álbum Pop-Urbano, pelo projeto Funk Generation; Artista Feminina do Ano (Urbano); Canção do Ano (Urbano) por Bellakeo, com o cantor mexicano Peso Pluma; Colaboração do Ano (Urbano), pelo hit Alegría; A Mistura Perfeita do Ano e Ranchera do Ano, ambas por La Tóxica, parceria com o cantor mexicano Alejandro Fernández.

O Lo Nuestro 2025 acontecerá no dia 20 de fevereiro. A cerimônia será em Miami, nos Estados Unidos.