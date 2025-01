Amy Schumer revela que descobriu síndrome após comentários sobre seu rosto

Amy Schumer, 43, descobriu o diagnóstico de uma síndrome após receber críticas sobre a aparência de seu rosto.

O que aconteceu

O caso aconteceu no ano passado, quando fãs começaram a apontar o inchaço repentino no seu rosto, chamado de "cara de lua". "Eu estava tipo: 'Ok, gente, relaxem'... Os médicos entraram na conversa nos comentários e estavam tipo: 'Não, não, tem algo aí. Seu rosto está muito louco'", recordou ela no podcast Call Her Daddy desta quarta-feira (22).

Schumer descobriu que estava com a síndrome de Cushing, também conhecida como hipercortisolismo. A condição é causada pelo excesso de cortisol no corpo a longo prazo. "A princípio, eu estava tipo: 'f*da-se' [até perceber que] espera aí, eu tenho tomado muitas injeções de esteroides para minhas cicatrizes", disse ela.