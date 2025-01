'Ainda Estou Aqui' recebe certificado de 94% aprovação de críticos online

"Profundamente comovente e cativante", destacou Jessica Kiang, da Variety. A jornalista elogiou a direção de Walter Salles, de "notável elegância e naturalismo".

"Fernanda Torres tem uma atuação complexa e magnífica", escreveu Wendy Ide, do Screen Daily. O site também exaltou a direção de Salles, que "nunca exagera nas batidas emocionais do filme" e confia na atuação "magnífica" de Torres.

"'Ainda Estou Aqui' é envolvente e profundamente tocante, que revela uma rica camada de emoção", escreveu David Rooney, do The Hollywood Reporter. Para o jornalista, o filme que retrata a vida de Eunice Paiva no contexto da ditadura é, "sem dúvida, uma das melhores obras de Salles".

"Fernanda Torres está simplesmente fantástica", afirmou Chase Hutchinson, do The Wrap. "A atuação de Torres é uma das mais marcantes de sua carreira", destacou Nicholas Ball da IonCinema.

"O relato de Salles baseado em fatos reais sobre a situação dos desaparecidos [na ditadura] é compreensivelmente afetado e pode carregar uma certa dose de sentimentalismo. No entanto, 'Ainda Estou Aqui' continua sendo um drama profundo e comovente sobre os desaparecidos da nação", disse Xan Brooks, do The Guardian.