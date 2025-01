Volta por Cima hoje (21): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (21) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Jão lamenta a decisão de Madalena. Gerson e seus capangas ameaçam Rique. Doralice e Tati confortam Madalena. Violeta comenta com Osmar que levará Cacá para fazer um exame. Belisa afirma a Sebastian que nunca revelará seu segredo. Gerson vai à delegacia prestar depoimento. Jayme descobre que Osmar mentiu sobre seu atentado. Jô tira satisfações com Sebastian sobre a herança que recebeu. Jão exige que Cacá faça um teste de DNA. Roxelle surpreende Madalena ao falar sobre Chico. Doralice ouve Jayme dizer para Tereza que ela é enganada por Osmar.