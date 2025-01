Vitória mira em sister: 'Sai a gente, fica a senhorinha que você teve dó'

Vitória Strada conversou com Diego Hypolito na manhã desta terça-feira (21) sobre as últimas movimentações de jogo no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Vitória, Diego tentou descobrir quem votou nele na última formação de Paredão. "Foram as meninas, Diego. Eu já tinha te falado isso", respondeu Daniele, sua irmã.