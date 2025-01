Shakira deve ser madrinha do bebê de Gisele Bündchen

Shakira, 47, deve ser a madrinha do bebê que Gisele Bündchen, 44, está esperando.

O que aconteceu

Segundo informações do site RadarOnline.com, Shakira deve ser a madrinha do terceiro filho de Gisele Bündchen. As duas teriam se aproximado e fortalecido a amizade após o divórcio da cantora e sua mudança para Miami.

Ainda segundo o site, as duas têm sido um porto seguro uma para a outra após suas separações. "Shakira e Gisele realmente se uniram nos últimos anos. Elas se ajudaram em seus términos e a amizade tem sido uma espécie de graça salvadora para ambas", diz a matéria do RadarOnline.com.