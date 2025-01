Roupa Nova atualiza estado de saúde de Serginho após acidente doméstico

Serginho Herval, baterista e vocalista do Roupa Nova, sofreu um acidente doméstico e passou por cirurgia na perna direita.

O que aconteceu

Em comunicado, o grupo atualizou o estado de saúde do músico. "Com respeito e carinho pelos fãs da banda Roupa Nova, que sempre acompanham e apoiam o grupo em todos os momentos, viemos esclarecer as informações que têm circulado sobre a saúde do Serginho", inicia o texto.