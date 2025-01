Rosiane Pinheiro garante volta ao OnlyFans após lipo: 'Farei algo sensual'

Rosiane Pinheiro, 50, pretende retomar OnlyFans após passar por lipoaspiração.

O que aconteceu

A famosa ganhou mais de R$ 500 mil com fotos sensuais e garantiu sua volta ao site adulto. "Vou fazer, sim. Quitei as minhas dívidas, mas quero agora comprar casas, investir em imóveis e me tornar uma grande empreendedora", revelou à Quem.

Ela deu spoiler do que planeja expor na plataforma. "Não farei igual vejo as outras fazendo. Por exemplo, não gravaria fazendo cenas tendo relações com um homem. Eu farei algo mais leve, sensual e artístico", indicou.