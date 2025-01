Jayme será responsável pela maior desgraça de Doralice em 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (21) de "Volta por Cima" (Globo), Jayme (Juliano Cazarré) descobre que Osmar (Milhem Cortaz) mentiu sobre seu atentado.

Assustado com a atitude do tio de Madalena (Jessica Ellen), o motorista de ônibus comenta com Tereza (Claudia Missura) o que aconteceu e relembra o fato de ele ter roubado Lindomar (MV Bill) após a morte e enganado Doralice (Tereza Seiblitz) esse tempo todo.