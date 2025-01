Idosa contra o tráfico: conheça história real por trás do filme 'Vitória'

Em 2004, ela resolveu gravar a rotina dos criminosos com uma câmera caseira. A ideia era registrar todo o tipo de organização e confrontos, em um formato diário para que tivesse provas dos ocorridos, e assim, levasse até a polícia para que os principais suspeitos fossem desmascarados.

Pôster de 'Vitória', filme de Fernanda Montenegro Imagem: Exclusivo Flash

Com material gravado em oito fitas, Joana mostrou não somente a venda de drogas na região como confrontos, acordos e a face de inúmeros envolvidos com a quadrilha. Ela teria decidido gravar as imagens após ter sido questionada por um policial que afirmava, erroneamente, que tudo o que ela dizia era mentira.

A idosa entregou o material para a polícia, mas foi somente quando entrou em contato com um repórter que o caso veio à tona. Após ter o artigo publicado, Joana precisou entrar no programa de proteção à testemunha e deixar sua antiga vida para trás, para que não fosse perseguida pelos envolvidos com o tráfico. Foi assim que nasceu a misteriosa Vitória.

Sua verdadeira identidade só foi descoberta 17 anos depois, quando Joana faleceu aos 97 anos, em 22 de fevereiro de 2023, após sofrer um acidente vascular cerebral. Era de seu desejo ser reconhecida como um dos nomes que ajudou no combate ao tráfico na região onde morou, afinal, mais de 30 pessoas foram detidas graças ao seu trabalho documentando o local.

O filme "Vitória"

Idealizado por Breno Silveira, "Vitória" surgiu após a história ganhar repercussão na mídia e se tornar um dos casos mais famosos de um civil contra o tráfico do Rio de Janeiro. Em 2022, ele começou a ser gravado, com Fernanda Montenegro no papel principal, ainda sem saber a verdadeira identidade da idosa.