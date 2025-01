Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem viagem na neve em clima de romance

Giovanna Ewbank compartilhou novas fotos de viagem para neve ao lado de Bruno Gagliasso.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a atriz mostrou novos registros de viagem para o Colorado, nos Estados Unidos, e aparece ao lado do marido curtindo dias de neve em clima de romance. "Mais uma juntos, como é bom dividir a vida com você! Te amo", escreveu na legenda.

Nos comentários, o casal recebeu vários elogios: "Que lindos", disse uma seguidora; "Meu casal preferido", exaltou outra.