'Garota do Momento': Lígia revela que é apaixonada por homem do passado

No capítulo de quarta-feira (22), da novela "Garota do Momento" (Globo), Lígia (Palomma Duarte) revela que ainda é apaixonada pelo ex-marido.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Raimundo (Danton Mello) vai até a boate para mais uma vez brigar com a ex-mulher. "Vê se cresce! Para de jogar nas minhas costas o peso de tudo o que deu errado na nossa família. Eu estou cuidando da melhor forma que eu posso, com muito amor da nossa filha. E sabe por que é possível? Porque você saiu de cena. Você nunca permitiu que eu ocupasse o meu espaço com nossos filhos", diz a cantora.