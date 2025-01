Francisco San Martin, de 'Days Of Our Lives', morre aos 39 anos

Francisco San Martin, que estrelou Dario Hernandez em "Days Of Our Lives", morreu aos 39 anos.

O que aconteceu

O ator foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles na quinta-feira (16). De acordo com o Hollywood LA News, o legista informou que é possível que ele tenha cometido suicídio.

Francisco San Martin fez sucesso em "Days Of Our Lives". Além da novela, também ficou conhecido por atuar em "The Bold And The Beautiful" e "Jane The Virgin".