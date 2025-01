Farpas, DR e perda de aliança: Relembre a trajetória de Arleane e Marcelo

O brother é manauara, servidor público e trabalha como engenheiro de segurança do trabalho. Em sua apresentação, Marcelo disse não se considerar ciumento e até ter presenteado a mulher com uma cirurgia plástica nos seios. Além disso, entrou no reality com a esperança de, com o dinheiro, viajar pelo mundo.

Já Arleane é indígena da etnia Mura, Rainha de Bateria de escola de samba, cunhã-poranga e sensitiva. Entrou no BBB com o plano de comprar uma casa para sua mãe.

No BBB 25, os dois se aproximaram da dupla de pai e filha, Edilberto e Raissa. Gracyanne também simpatizou com os dois e chegou a elogiar o marido de Arleane: "A gente teve uma impressão dele e depois ele já se demonstrou outro. Ele é o único homem ali do quarto, casado, lidar com um monte de mulher, é muito difícil. A gente falou: 'Ele é um pouco afastado'. Mas como que não vai ser? Porque eu entendo a preocupação que ele tem lá fora das pessoas verem ele ali, como único... Muito difícil. Ele até consegue interagir bem."

Arleane e Marcelo não venceram nenhuma das três principais provas que aconteceram no reality até então.

No sábado (18), o casal discutiu por conta de um comentário de Marcelo sobre a formação do Paredão. O brother cogitou indicar ao Paredão as irmãs Camilla e Thamiris, mas Arleane afirmou que o marido não estava jogando sozinho. "Não, mas a gente tem que conversar, porque você não está só no jogo. E eu gosto das meninas, amor, não é assim: 'Eu voto', não é só você que está aqui não, tá bom? A gente tem que conversar, antes", disse. "Eu estou [...] só ouvindo, compactuando com muita coisa, mas o meu querer também importa".