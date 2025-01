De Neymar a Sabrina Sato: polêmicas, processos e desafetos de Luana Piovani

Luana é do tipo que faz as suas tretas em público, a exemplo da confusão com Sabrina Sato. Em 2013, a atriz chegou a dizer que Sato não tinha "postura admirável" para ser rainha de bateria — a apresentadora é um dos principais nomes do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Posteriormente, Piovani se desculpou com Sabrina. "Desculpe, a opinião foi mal colocada e solta [...] Carisma e samba no pé [Sabrina] tem muito", disse a atriz. Depois desse episódio, elas chegaram a posar juntas na Sapucaí.

Luana Piovani e Carolina Dieckmann Imagem: Reprodução/Instagram

Outra famosa com quem Piovani tem desafeto é Carolina Dieckmann. A treta entre as duas envolve a agressão sofrida por Luana de seu ex-namorado, Dado Dolabella, em 2008.

Dieckmann é amiga de infância de Dado e, na época da agressão, ela deu uma declaração polêmica. Na ocasião, Carolina falou que, se fosse ela, "não teria provocado meu namorado bêbado em uma boate, não brigaria em um local público". A atriz chegou a dizer que não estava "tomando partido", apenas que sua "atitude seria diferente".

Depois desse episódio, a relação entre as duas ficou estremecida. Em 2011, Luana chegou a alfinetar Dieckmann, que estava no ar em "Fina Estampa". Posteriormente, em 2015, Piovani disse não ter nada contra a atriz, mas que não quer contato com ela. No ano passado, ela voltou a dizer que Dieckmann não merece nem seu desejo de "bom dia".