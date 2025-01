BBB 25: Sister recebe punição e teme Tá Com Nada: 'Teimosa'

Aline cometeu uma infração na madrugada desta terça-feira (21) e recebeu uma punição no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a madrugada, Aline levou leite em pó da cozinha do VIP para o quarto do Líder e perdeu 50 estalecas. Segundo as regras do programa, não é permitido levar alimentos para o quarto. "Eu disse, mas é teimosa", reclamou Vinícius, seu par.