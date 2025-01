Após briga no passado, Denise Rocha anuncia vídeo adulto com Andressa Urach

Denise Rocha, 41, anunciou que fará conteúdo adulto com Andressa Urach, 37.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (21) a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, e por lá, foi questionada sobre um possível conteúdo adulto com a ex-vice Miss Bumbum. As duas protagonizaram uma das maiores brigas durante a participação em A Fazenda 6 (Record), em 2013.

Um seguidor lançou a pergunta para a advogada. "Você faria um conteúdo com Andressa Urach?". Denise Rocha, então, respondeu: "Falamos semana passada sobre isso, se não nos encontramos pra o conteúdo em São Paulo, ela virá para Brasília. A collab que a internet mais espera", afirmou.