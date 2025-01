Parcial da enquete do BBB 25 atualizada: veja como está votação agora

Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma e Edilberto e Raissa se enfrentam no primeiro Paredão do BBB 25 (Globo). Confira abaixo quem lidera as intenções de voto na enquete do UOL.

O que mostra a enquete

Às 4h desta segunda-feira (20), Diogo e Vilma eram os mais votados para deixar a casa. O ator e a mãe receberam 44,02%.