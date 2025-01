Padre Fábio de Melo já enfrentou depressão e síndrome do pânico em 2020

Há cerca de cinco anos o padre Fábio de Melo revelou lutar com depressão e síndrome do pânico. Durante os momentos difíceis, ele disse que pensou em tirar a própria vida algumas vezes e deu detalhes de como se sentia na época.

O ponto alto da minha descrença com o mundo, com Deus, foi o momento em que eu tive a depressão e a síndrome do pânico. Eu fui para debaixo da cama, literalmente. Sempre tive essa compreensão de que, se eu conserto em mim, eu conserto no mundo. No momento em que eu não soube consertar em mim, foi muito difícil,

disse em conversa com Angélica, no podcast Simples Assim, no fim de 2020.

No mesmo ano, ele se recuperou. Porém, explicou que teve "percepção da insuficiência humana".