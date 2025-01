K-pop: IVE retorna com single, Babymonster com MV, Junji Ito e ZB1

O ano 2025 marca o retorno do BTS e do disco "The Most Beautiful Moment in Life pt.1". Leia a nossa Newsletter sobre esse marco na carreira do grupo aqui.

Dia 21 de janeiro será lançado "HER", o primeiro disco solo da Minnie do (G)I-DLE.

Comeback japonês do ZB1 com "Now or Never".

0:00 / 0:00

Parceria inusitada e inédita: o famoso artista japonês de horror Junji Ito fez a capa do novo single do ZB1, "Doctor!Doctor!". Uma parceria de peso!