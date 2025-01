Joselma admite que não sabia função do botão de desistência no BBB 25

Guilherme garantiu que, após repensar, concluiu que era melhor que a sogra soubesse, para que a curiosidade não falasse mais alto. "É melhor ela saber, [vai que] por curiosidade ela fala 'deixa eu ver isso aqui' e aperta", se divertiu ao falar.

A dona de casa ainda afirmou que a bela decoração ao redor do botão havia chamado sua atenção. "Vai que eu aperto sem saber. Porque é lindo, eu já ia pegar, porque estava verde, depois vermelho".

Atraída, Joselma questionou para outros participantes sobre o se tratava o botão, que logo se desesperaram e explicaram sua função. "Bota um arame, que eu não quero nem chegar perto", reagiu a sogra de Guilherme.

A participante ainda garantiu que, após esta primeira semana, ela não sente vontade de desistir. "Eu não quero sair. Eu não vou. Me agarre, me tire na camisa de força. Eu não vou". afirmou.

