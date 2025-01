John Sykes, ex-guitarrista do Whitesnake, morre aos 65 anos

John Sykes, conhecido pelo trabalho como guitarrista em bandas como Whitesnake e Thin Lizzy, morreu aos 65 anos.

O que aconteceu

O roqueiro faleceu nesta segunda-feira (20), após uma longa batalha contra o câncer. A notícia foi compartilhada no Instagram oficial do artista. "É com grande tristeza que compartilhamos que John Sykes faleceu após uma dura batalha contra o câncer. Ele será lembrado por muitos como um homem com um talento musical excepcional, mas, para aqueles que não o conheceram pessoalmente, ele era um homem atencioso, gentil e carismático, cuja presença iluminava a sala. [...] Em seus últimos dias, ele falou de seu sincero amor e gratidão por seus fãs que estiveram ao seu lado ao longo de todos esses anos", dizia a publicação.

Sykes faz parte da lista dos "100 Maiores Guitarristas de Heavy Metal de Todos os Tempos" da revista Guitar World, em 2004. Durante sua carreira, ele fez parte de outras bandas além do Whitesnake, como Tygers of Pan Tang e Blue Murder.