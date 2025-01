Influencer chora após ser mordida por macaco na Ásia e ter alergia severa

Agora que chegou no Japão, ela continua seu tratamento e buscou vacina contra a raiva.

Em relato no Instagram, ela disse que passou mal após tomar uma das vacinas no Japão: "Passei muito mal, febre, calafrio, dor de garganta, cabeça doendo. Ontem eu tava destruída", falou Paloma em vídeo do dia 15 de janeiro.

Após tomar vacinas devido ao início do tratamento, ela afirmou que está tendo reação alérgica: "Estou tendo uma reação alérgica muito severa as vacinas da raiva, essa alergia é muito rara de acontecer, não era nem para estar acontecendo", contou Pamela no fim de semana.

A influenciadora disse que fez consulta online com médico brasileiro que fez uma prescrição incluindo com código internacional. Ela afirmou que vai precisar antecipar a viagem, prevista para terminar em 5 de fevereiro.

"Agora foram mais uns R$ 13.600 [de gasto]. Estou voltando para casa porque estou com medo", explicou Pamela ao dizer que escolheu uma rota com 20 horas de voo para voltar ao Brasil antecipadamente.