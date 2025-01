Gracyanne cita botão de desistência do BBB 25 e brother afirma: 'Desespero'

Mesmo sendo o alvo de muitas pessoas na casa e dizendo que se sente isolado, Diego não viu isso como opção. "Isso é uma coisa que, mesmo no meu maior desespero, não vou fazer. Senão eu não valido nada dos meus sonhos".

Hypolito ainda refletiu sobre a importância que o programa terá no futuro de cada um que está lá dentro. "Isso aqui vai ligar a gente para o resto da vida. Com todas as pessoas", garantiu.

