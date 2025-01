Emparedado no BBB 25, Marcelo avalia: 'Se eu sair, fica fraco'

Compartilhando as esperanças com seu marido, Arleane afirmou que acredita no retorno deles. "Eu acredito sim também. Eu peço muito à Deus. Apesar de que Diogo é Camarote, quer queira, quer não, ele tem uma visibilidade, ele tem fãs, tem pessoas por ele. Assim como nós temos por nós. Mas a gente não tem dimensão".

Mas eu acredito até o fim nas pessoas que nos rodeiam, e que a gente possa ter conquistado pessoas do Brasil. Eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram com a gente de alguma forma. E independente de quem fosse, ia ser um Camarote mesmo. Mas eu tô bem tranquila. Ainda acho que a galera vai se unir pra nos mantermos Arleane

Para Marcelo, caso ele ou Edilberto sejam eliminados, a dinâmica para seu grupo deverá ficar mais difícil. "Tomara que nossas torcidas enxerguem lá fora, se unam com outras pessoas e a gente consiga voltar. Eu vejo assim, se eu sair, se tu [Edilberto] sair, vai ficar fraco os aliados. A possibilidade de ganhar a liderança vai diminuindo mais", analisou.

