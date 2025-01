BBB 25: Cirurgiã expõe 'antes e depois' de Giovanna: 'Desconforto estético'

Antes de entrar no BBB 25 (Globo), Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, realizou uma cirurgia no rosto que foi documentada nas redes sociais.

O que aconteceu

A transformação de Giovanna ocorreu em 2023, e pode ser acompanhada através dos perfis de Instagram de seus cirurgiões. Segundo a Dra. Katiuscia, a sister fez uma cirurgia ortognática bimaxilar, que corrige deformidades na mandíbula, além de uma rinoplastia, para transformar a estrutura do nariz.

A cirurgia ortognática, inclusive, fez com que a gengiva de Giovanna deixasse de ser aparente em seu sorriso. "O sorriso gengival é como se chama a exposição exagerada de parte da gengiva superior, que fica mais evidente quando a pessoa sorri. Apesar de não causar danos à saúde bucal, o problema pode ser motivo de desconforto estético por comprometer a harmonia e simetria faciais", explica a doutora, que realizou o procedimento ao lado do Dr. Augusto Pary. A equipe da cirugia de Giovanna ainda contou com um fisioterapeuta, um anestesista e dois ortodontistas.