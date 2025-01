Como Avenida Brasil 'salvou' gringa que viralizou lendo Machado de Assis

Mesmo cinco minutos de um episódio já me distraem dos sentimentos sombrios, e me reconectam com minha alegria e serenidade interiores. Courtney Henning Novak

A novela a ajuda a se distrair. Courtney começou a assistir à novela para aprender português, mas acabou encontrando conforto na história: "Eu não tinha ideia de como essa série me ajudaria a escapar para o Brasil por uma hora e me daria força para passar por uma semana tão assustadora e cansativa".

Ela agradeceu a produção. "Avenida Brasil, obrigada", escreveu em português. Depois, em inglês, continuou: "Você tem sido meu porto seguro e me ajuda a ser forte pela minha família enquanto passamos por esse período turbulento".

Courtney também compartilhou suas reações a cenas da novela. Ela postou uma foto de Tufão (Murilo Benício) lendo "Grande Sertão Veredas" e escreveu: "Como eu entro no clube do livro dele?". Em outra cena, comentou: "Cadinho apareceu na véspera do casamento de Ruy e Alexis, e EU ESTOU MORRENDO". Depois, mostrou Ruy (Lui Strassburger) se embebedando e acrescentou: "Agora eu morri de vez. Vou ficar feliz o dia inteiro. Obrigada, Cadinho".