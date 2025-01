Fantástico: Sérgio Chapelin se emociona ao falar de Léo Batista: 'Admirei'

Além dos dois colegas de bancada, a reportagem também trouxe depoimentos de outros profissionais que trabalharam com Léo. Nomes como Tino Marcos, Boni e Galvão Bueno deixaram seu depoimento.

Léo Batista estava internado em estado grave após complicações de um câncer no pâncreas e uma trombose — formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria. O jornalista deu entrada em 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or em decorrência de "um quadro de desidratação e dor abdominal". Após a realização de exames, foi diagnosticado um tumor.

Léo superou os 70 anos de carreira e chamou a atenção por seu estilo descontraído. Foi um dos criadores do Globo Esporte (Globo) e era o apresentador mais antigo em atividade na emissora. O jornalista foi o primeiro apresentador do Jornal Hoje (1971), do Esporte Espetacular (1973) e do Globo Esporte (1978). Ele ainda narrou os "gols do Fantástico" aos domingos.