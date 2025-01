Protagonista de novela na Globo desabafa: 'Quero ser reconhecido na música'

Após viver o protagonista Ben na primeira fase de "Vai na Fé" (2023), ele estrelou o filme "Ritmo de Natal" (2023), primeiro longa feito pelo núcleo de filmes da TV Globo, e a novela "Família É Tudo" (2024). Na trama de Daniel Ortiz, ele viveu Plutão Mancini, um dos cinco netos de Frida (Alerte Sales).

Agora, ele quer usar a imagem consolidada no audiovisual para dar um empurrãozinho na música. "Antes mesmo da dramaturgia, eu já tinha uma carreira na música, só que artista independente tem uma batalha por dia. É um passo de cada vez. Nesse momento, quero ser mais reconhecido na dramaturgia e usar isso para reverberar na música."

Seu último lançamento musical foi a faixa "Bailão", que mistura influências do rap, do trap e do R&B, no segundo semestre de 2024. "Tenho certeza de que vai dar muito certo."

O ator marcou presença no último final de semana do festival Universo Spanta, na Marina da Glória, Rio. Sábado (18) foi marcado por shows de Os Garotin, Belo, Ludmilla, Simone Mendes e Baco Exu do Blues.