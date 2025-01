Pornô e nudes: famosas 50+ fazem sucesso no OnlyFans e desbancam novinhas

Mantendo perfil desde 2021, Núbia Olliver, 51, disponibilizou parte de seu acervo pessoal em plataformas de conteúdo adulto. A modelo disse que faz uma renda extra com a divulgação de revistas em que posou nua. "A galera sempre me pede essas revistas autografadas. Isso é uma coisa que eu sempre vendi, além de itens pessoais como calcinhas, tênis, meia. Já me pediram até elástico de prender o cabelo para vocês terem ideia."

A famosa explicou que a falta de espaço foi determinante para que tomasse a decisão. "Já no contrato que eu fazia com as revistas eu pedia 200 ou 300 exemplares, que seria a minha cota, para guardar."

Vovó Fitness

Imagem: Divulgação

Andrea Sunshine, 54, é a única da lista que não teve carreira na TV. A influencer se tornou conhecida pelo sucesso do próprio perfil do OnlyFans, e costuma chamar a atenção do público com suas declarações.

Vovó Fitness já afirmou ser bissexual, preferir novinhos e ter transado com mais de 800 pessoas. Além disso, ela defende ainda o uso de orgasmo como uma "cápsula" para melhorar a consistência da pele.