Morre Márcia Lage, carnavalesca da Mocidade Independente de Padre Miguel

Antes da Mocidade, Márcia trabalhou com a Portela. Ela e o marido saíram da escola em 2023, após três carnavais com a escola de samba, para retornarem à Mocidade. A última vez que o casal participou do carnaval da escola de samba foi em 2002, com o enredo "O Grande Circo Místico". Naquele ano, a Mocidade ficou em 4º lugar.

Márcia tem longa história no carnaval. Além da Portela, ela assinou desfiles de outras escolas de samba, como a Império Serrano (onde foi campeã em 2008), Grande Rio, Salgueiro e a paulistana Vai-Vai.

Mocidade está com atividades suspensas. "Comunicamos o luto e a suspensão das nossas atividades sociais por tempo indeterminado, incluindo o ensaio de rua de hoje", diz comunicado.

Morte foi lamentada por outras escolas de samba. Nos comentários, a Beija-Flor prestou uma homenagem à carnavalesca. "Márcia Lage deixará um legado gigantesco para o carnaval carioca, por toda a sua dedicação à nossa cultura. Descanse em paz", diz texto.

Momento de luto. Mocidade também anunciou a morte de outros dois integrantes, o intérprete Luizinho, que esteve com a escola em 2012 e 2013, e o compositor Zé Glória, responsável por vários enredos de carnaval, como os de 2010, 2011, 2017 e 2018.