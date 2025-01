Juliano Floss mostra emoção de Bruna Marquezine ao conhecer Drauzio Varella

Bruna Marquezine emocionada ao conhecer Drauzio Varella Imagem: Reprodução/Instagram

Recentemente, Bruna Marquezine revelou que está na torcida pelo participante Mateus Pires, no BBB 25 (Globo). "Esse aqui tem meu coração todinho e mora no meu coração", escreveu ela nos stories do Instagram.