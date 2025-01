BBB 25: Que horas começa a formação do primeiro Paredão?

O primeiro Paredão da temporada será triplo. Estão fora de perigo os Líderes Aline e Vinícius e as duplas imunizadas Guilherme e Delma e Eva e Renata.

Como será a formação do primeiro Paredão

Edilberto e Raissa já estão no Paredão. Eles foram escolhidos para a berlinda por Aline e Vinícius após a primeira Prova do Líder.

Imunidade. Os Anjos Gabriel e Maike imunizam outra dupla.

Nova indicação dos Líderes. Aline e Vinícius emparedam uma das duplas que estão na Mira do Líder: Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma ou João Gabriel e João Pedro.

Casa vota. Em votação fechada, as duplas votam no Confessionário. A dupla mais votada está no Paredão.