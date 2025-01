BBB 25: Mateus aprova tatuagem no bumbum de Joselma: 'Charminho'

As tatuagens que Joselma, 54, tem no bumbum foram tema de uma conversa da dona de casa com Mateus, 28, no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O arquiteto reparou nas gravuras enquanto Joselma tomava banho de piscina e as elogiou. "Dona Delma, que tatuagem é essa que você tem aí? Estou achando um charminho?", perguntou o parceiro de Vitória Strada, 28.